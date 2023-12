Una maglia | una storia … il Milan 1986-87 e la rara maglia di Attila

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ladel-87 Questa settimana condivido unadavvero moltooltre che bellissima: la terzadelgiunta in collezione dopo le due della stagione 1981-1982 ecco quella del-87. Questa, per caratteristiche, sembra molto più “antica”. Si tratta di una stupenda versione invernale dellarossonera che in quella stagione venne quasi sempre utilizzata nella ormai preponderante e più moderna versione in poliestere. La, in acrilico pesante, è a bande larghe rossonere, molto larga e abbastanza corta. È marchiata da Robe di Kappa e, pur essendo senza ...