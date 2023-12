Un Posto al Sole | anticipazioni della puntata di oggi 28 dicembre | Micaela furiosa contro…

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ledi282023soap Unal, come al solito in onda su Rai3. Tutto quello che succederàdi seguito. LediEcco di seguito leodiernafamosa e seguita soap Unal, felice del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal9 novembre: Espedito ...

Micaela e Samuel avranno un durissimo scontro , come si evince dalla trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 dicembre 2023 . La ... (tvpertutti)

... TG2 Post con 556.000 spettatori (2.7%), NCIS - Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.303.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.258.000 spettatori (6.3%) e Unalcon 1.Pesci Cari Pesci, periodo ideale per rimettere in moto il cuore! Se vi interessa una persona è giunto il momento di farsi avanti! ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni Unal: la puntata di ...Ida riuscirà a telefonare a Diego nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 gennaio, però non sarà facile. Le anticipazioni spiegano che la madre di Tommaso riuscirà a chiedere aiuto ad un ...Cinque specie di cetacei avvistate, con 3 capodogli, 7 balenottere comuni, 47 delfini, 21 stenelle striate incontrati nel corso di 67 uscite nel mar Ligure di Ponente. E’ il bilancio dell’attività 202 ...