Un destro che promette benissimo | i gol del futuro juventino Adzic

Le parole dell'ex difensore di entrambe le squadre verso la supersfida in programma domenica all'Allianz tra Juventus e Inter (golssip)

Nella vita di Chiara Ferragni ci sono due uomini. E, a quanto pare, non si sopportano. Uno è il marito Fedez , l'altro è Fabio Maria Damato che, oltre ... (ilmessaggero)

Aspettando Godot. O meglio, aspettando Chiara Ferragni . I Ferragnez ci hanno abituato da tempo ad una regola aurea: l’unico modo per governare una ... (ilfattoquotidiano)

Vasilije Adzic, trequartista classe 2006 montenegrino, di passaporto extra comunitario, raggiungerà la Juventus l'estate prossima, quando avrà raggiunto la maggiore età. Ecco i suoi primi gol da ...Commenta per primo La Fiorentina ha bisogno di un terzinoe i nomi sul tavolo, in questo momento, sono sostanzialmente due. Secondo quanto scrive il QS ...più semplice da percorrere datoper ...Azzurri ed amaranto oro vincono le rispettive semifinali e domani si contenderanno il gradino più alto del podio ...Una nuova lista civica a sostegno di Alessandra Todde è stata presentata questa mattina a Cagliari, in piazza Garibaldi, alla presenza della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, di esponenti ...