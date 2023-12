Un ‘bolide’ attraversa i cieli della Puglia | il video dell’avvistamento della meteora di oltre 10 secondi è virale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un “bolide” luminoso hato iall’alba di mercoledì 27 dicembre. La “palla” di luce è stata immortalata da una telecamera e condivisa dalla pagina Facebook “Meteo Fasano”: unacaratterizzata dalla sua intensa luminosità, ha solcato l’atmosfera, regalando uno spettacolo stupefacente che ha catturato l’attenzione degli appassionati di meteorologia. Questo non è il primo incontro con un bolide per la comunità di Meteo Fasano, che già all’inizio di dicembre aveva documentato un evento simile. Tuttavia, questa volta il passaggio è stato descritto come ancor più spettacolare, con una durata eccezionale di10. A differenza delle comuni meteore, i bolidi,al classico colore bianco, ...

