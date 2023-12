Un altro presepe vandalizzato | rotte due statue della capanna di Stezzano

(Di giovedì 28 dicembre 2023). Ildi, allestito all’interno del cortilevilla comunale, è stato. Il muso del bue è stato spaccato, così come un braccio di San Giuseppe. Restano fortunatamente intatti il Bambinello, la Madonna e l’asinello. Un gesto che ha provocato la viva indignazione da parte degli stezzanesi, molto affezionati alla tradizionaleche ogni anno viene realizzata negli spazi esternivilla Grumelli Pedrocca, in piazza Libertà. Luca Montanelli, consigliere comunale e segretarioLega di, dichiara in un comunicato stampa: “Il vandalismo nei confronti dei presepi è uno sfregio alla nostra cultura e alla nostra storia. Ed è uno sfregio anche nei confronti di chi ogni anno si occupa ...

Ma il Christmas wonder village propone anche tanto. Innanzitutto ci si potrà sentire veramente protagonisti della natività passeggiando all'interno dela dimensione naturale allestito ...Ma il Christmas wonder village propone anche tanto. Innanzitutto ci si potrà sentire veramente protagonisti della natività passeggiando all'interno dela dimensione naturale allestito ...Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento del Presepe Vivente a Venetico Superiore. La manifestazione religiosa ispirata alle tradizioni popolari in ...Stanno diventando virali le parole della parlamentare di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, in merito alla maternità, pronunciate oggi, 28 dicembre, su La7. Secondo quest’ultima, come riporta Il Corr ...