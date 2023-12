Ultime Notizie Roma del 28-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il copri in Ucraina un’apertura l’esercito Russo sta cercando di avanzare su 7 fronti i nonni e lugansk nell’est del paese ha dichiarato nel briefing della mattina lo Stato maggiore di chi è fra giungendo che le forze della Difesa le24 ore hanno eliminato 920 militari russi portando le perdite totali delle truppe del Cremlino a circa 356670 soldati Uccidi mercoledì l’esercito ucraino dice Maggiore respinto pesante attacchi in alle regioni di kharkiv intanto mi fa sapere di aver abbattuto durante la notte due droni ucraini su la Crimea torniamo in Italia non era una semplice influenza ma ho un problema di otoliti quello che ha tenuto a letto la premier meloni per giorni costringendola rinviare per ben due volte la conferenza ...