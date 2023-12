Ultime Notizie Roma del 28-12-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nell’ambito della campagna di comunicazione le parole valgono volte a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua l’istituto dell’enciclopedia italiana selezionato femminicidio come parola dell’anno 2000 23 la scelta evidente ha l’urgenza di porre l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che prima di tutto culturale un’operazione pensata non solo per comprendere il mondo è la società che ci circondano ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica Che inevitabilmente si è posizionata al centro della attualità un report amaro degli eventi estremi climatici sembra un essere invisibile aumento con conseguenze ...