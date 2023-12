Ultime Notizie Roma del 28-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Pavia una quindicenne ha tentato il suicidio dopo essere stata violentata da un 25enne conosciuto qualche giorno fa sui social i due entrambi di origine nordafricana si sono incontrati nel pomeriggio del 26 dicembre alla stazione Porta Garibaldi di Milano e lui è convinto La giovane a seguirlo in treno cena a Pavia qui l’ha portata nell’aria vuole in riva al Ticino e l’ha stuprata a quel punto lei disperata si è buttata nelle acque del Ticino con l’intenzione di darti ma è stata salvata dalla polizia la guerra in Ucraina l’esercito Russo sta cercando di avanzare su 7 fronti in zona Esselunga nell’est dell’Ucraina Lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev Aggiungendo che le forze della chiesa nel24 ore hanno eliminato 920 militari rusti portando le ...