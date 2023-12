Udinese-Bologna | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di giovedì 28 dicembre 2023)sono pronte a scendere in campo nel match della 18ª giornata del campionato di Serie A in un match in grado di fornire interessanti indicazioni. La squadra di Thiago Motta è inarrestabile e punta senza mezzi termini le zone altissime della classifica e la qualificazione in Europa. I bianconeri, invece, sono in zona pericoloso e a rischio retrocessione.(3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo, Zemura(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Squalificati: ...

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I felsinei vogliono continuare a stupire per coltivare il ... (sport.periodicodaily)

Udinese-Bologna (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata... (calciomercato)

Il Bologna non smette di entusiasmare e di far sognare la sua gente. Il prossimo step per la squadra di Thiago Motta sarà la Dacia Arena con ... (sportface)

Ilsta vivendo il suo miglior momento della stagione e degli ultimi anni. Con Thiago Motta in ... "Siamo concentrati solamente sulla prossima partita" quella contro l'. Una gara dalle ...L'allenatore del, Thiago Motta sulla gara contro l'e sul suo ...Il Bologna di Thiago Motta andrà sabato a Bologna con la mission di difendere il quarto posto in classifica. "Sempre un piacere lavorare con ...La partita Udinese - Bologna di Sabato 30 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata di Serie A ...