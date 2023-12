Ucraina | Andriy Shevchenko unico candidato alla presidenza federale

(Di giovedì 28 dicembre 2023)è l’posizione di presidentedella Federcalcioe, salvo clamorose sorprese, il 25 gennaio verrà eletto presidente dell’Uaf durante il XXVI congresso straordinario della federazione. Un cambio di rotta importante, nel momento più difficile per il suo Paese, per l’ex calciatore del Milan e pallone d’Oro 2004, il quale si appresta ad accettare la poltrona di massimo dirigente della sua Federcalcio dopo essere stato calciatore prima e commissario tecnico poi. SportFace.

Si torna a giocare in Ucraina dopo tanto tempo (ovviamente a porte chiuse), ma Dnipro-Oleksandriya è stata interrotta ieri per ben cinque volte a ... (sportface)

Ex attaccante ed ex commissario tecnico, il 25 gennaio verrà nominato numero 1 della Uaf KIEV (UCRAINA) - Un passato da giocatore simbolo prima e ... (ilgiornaleditalia)

Ex attaccante ed ex commissario tecnico, il 25 gennaio verrà nominato numero 1 della Uaf KIEV (UCRAINA) - Un passato da giocatore simbolo prima e da ... (247.libero)

Shevchenko, infatti, è l'unico candidato alla poltrona di massimo dirigente della Federcalcioe, se non ci saranno sorprese clamorose, il 25 gennaio verrà eletto presidente dell'Uaf ...Lo ha dichiaratoYusov, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, come riporta Rbc. I commenti di Yusov arrivano dopo che il New ...Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere presidenziale sudafricano ...Uno scenario terribile, ma molto lontano. Il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto scrive il tabloid tedesco “Bild”, potrebbe lanciare un attacco a un Paese ...