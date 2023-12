Uccide il padre con una bastonata alla testa | poi aggredisce i carabinieri Arrestato 35enne

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ilcon una. Tragedia ad Arzachena, in Sardegna, dove un uomo ha mortalmente aggredito il genitore colpendolo con un bastone. A perdere la vita è Giovanni Fresi, un orologiaio di 58 anni. È successo tutto durante la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023. Michele Fresi, un uomo di 35 anni, avrebbe ucciso ildopo una lite. Sembra poi che, dopo l’aggressione al, Fresi avrebbe ferito una donna e attaccato iintervenuti dopo una chiamata. >> Malore choc in autostrada, Manuela accosta e muore nell’area di servizio: aveva 24 anni I due militari sono stati successivamente trasportati in ospedale. Chiaramente, subito dopo il tragico episodio, Michele Fresi è stato ...

Omicidio nella notte per strada ad Arzachena dove un 35enne ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il padre, uccidendolo. La vittima è il 58enne Giovanni Fresi, orafo molto noto nel Comune della Costa Smeralda, che era intervenuto vicino a un locale notturno per cercare di calmare il figlio. Michele Fresi, 35enne di Arzachena, ha ucciso il padre usando come arma un bastone. Il tutto è successo, intorno all'1:30, all'esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura.