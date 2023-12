Uccide il padre ad Arzachena | cosa è successo stanotte | la ricostruzione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Ha picchiato la ragazza con cui aveva passato la serata, due carabinieri e poi ha ucciso ilche cercava di calmarlo. Michele Fresi, alto e muscoloso 27enne diha scatenato l'inferno nel suo paese della Gallura. Poco dopo la mezzanotte una chiamata al 112 aveva segnalato la presenza di un giovane agitato sotto l'effetto di stupefacenti in viale Costa Smeralda. Il personale del 118 ha raggiunto Michele Fresi, ma il giovane ha rifiutato le cure ed è stato affidato alGiovanni che, nel frattempo, era stato chiamato per occuparsene. Pochi minuti dopo, una ragazza di 24 anni ha chiamato i carabinieri perché era stata aggredita dal 27enne. La giovane si era drogata assieme a Michele Fresi e poi era stata vittima della sua furia, i soccorritori ...

Giovanni Fresi era accorso per cercare di calmare il figlio Michele, in preda agli effetti di qualche sostanza stupefacente. Purtroppo l'uomo ha ... (ilgiornale)

La tragedia nella provincia di Sassari , ad Arzachena, quando nella notte un uomo di 35 anni ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il ... (ildifforme)

Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Ad Arzachena, in provincia di Sassari , l’orafo 58enne Giovanni Fresi sarebbe stato ucciso a bastonate dal figlio ... (dayitalianews)

Il 27enne Michele Fresi ha ammazzato in strada a colpi di bastone il padre Giovanni, che aveva tentato invano di calmarlo Ha picchiato la ragazza ... (sbircialanotizia)

L'ambulanza ha raggiunto viale Costa Smeralda, dove ha trovato Michele Fresi, che ha rifiutato le cure ed è stato affidato dai sanitari alGiovanni, accorso per riportarlo a casa. La denuncia ...Leggi ancheila bastonate, omicidio ad Arzachena nella notteGiovanni Fresi, orefice 58enne di Arzachena, in Gallura, è stato ucciso dal figlio Michele Fresi, di 35 anni: le indagini per capire la causa dell'omicidio.Michele Fresi ha uscciso il padre Giovanni ad Arzachena, nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. L'uomo ha preso un bastone e colpito mortalmente il genitore.