Uccide il padre a bastonate | omicidio ad Arzachena nella notte

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –per strada addove un 35enne ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa ilndolo. La vittima è il 58enne Giovanni Fresi, orafo molto noto nel Comune della Costa Smeralda, che era intervenuto vicino a un locale notturno per cercare di calmare il figlio che era in stato di agitazione. Il 35enne Michele Fresi ha reagito male, colpendo il genitore con un bastone trovato per terra. In quei momenti di furia ha colpito anche altre persone, tra loro anche due carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono in corso gli accertamenti sulla salma del padre che non è stata ancora restituita ai familiari. Michele Fresi, 35enne di Arzachena, ha ucciso il padre usando come arma un bastone. Il tutto è successo, intorno all'1:30, all'esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura. La situazione è sfociata in tragedia al culmine di un litigio familiare, quando il giovane Michele ha colpito ripetutamente il padre alla testa con il bastone di ginepro, causandone la morte.