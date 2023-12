Tv | top e flop del 2023 | c’è qualcosa destinato a occupare forse per sempre l’ultima posizione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 1. Questa volta, nelle mie solite classifiche di fine anno, parto dai migliori. Lo faccio perché voglio togliermi subito da un imbarazzo che mi inquieta. Sono come in un conflitto di interessi. Posso dire che il più bel programma dell’anno è un programma a cui ho partecipato, sia pure di striscio con un cameo nella parti di me stesso come improbabile professore di storia della televisione, insomma il Gialappa’s Show? Lo dico e basta. Nel deserto dell’intrattenimento televisivo inaridito dal dominio dei format internazionali, dove non ci scappa una risata neanche a pagarla a peso d’oro, brilla la verve dei vecchi gialappi. Vecchi???? In effetti c’è chi sostiene che il successo del programma sia frutto di un effetto nostalgia: ci si diverte soprattutto perché si torna indietro ai mitici giorni dei Mai dire… Niente di più falso. Il nuovo show è quanto di più attuale si possa immaginare. ...