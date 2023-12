Turismo | piace la ' Camper life' | un trend italiano che si conferma per il 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Labitalia) - Il 2023 termina con risultati soddisfacenti e buone prospettive per l'anno nuovo per il settore deiin Italia, soprattutto se viene considerata la reale difficoltà, durante i primi mesi dell'anno, riguardo alla reperibilità delle forniture degli chassis di base sui quali ivengono costruiti. Una volta risolta questa criticità logistica, il recupero delle immatricolazioni è stato evidente,ndo il forte e costante interesse delle persone verso l'utilizzo die caravan. A tracciare un bilancio è Apc, Associazione Produttorie Caravan. L'andamento delle immatricolazioni di, infatti, durante il 2023 ha registrato ottimi dati, che fanno ben sperare per il prossimo anno. Nell'ultimo semestre, da giugno a novembre, si è ...

Si conferma la crescita del Turismo sostenibile in treno in lombardi a. Venduti oltre 38mila biglietti treno +esperienza, il 9,4% in più dell’intero ... (7giorni.info)

“Quest’anno il turismo è andato molto bene, abbiamo una coda del cosiddetto ‘ turismo estivo’ settembre-ottobre in cui siamo sopra un 20 per cento ... (ilfattoquotidiano)

...approfondimenti tecnici Non si dice apertamente contrario alla modifica alla legge 28 - che... importanti, sugli abitati circostanti e sulla qualità di quellento in cui la Regione ......di montagna vivono sui ricavi della stagione invernale e senza neve tutta la filiera delva ... ma non è che tutto ciò che nonpossa esser costruito solo a Taranto ! Quindi, se dei giovani ...Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.Il riscaldamento globale, tra siccità e bombe d’acqua, ha lasciato il segno ma la parola d’ordine degli operatori è sostenibilità ...