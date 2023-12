TS – messaggio social della Joya | Soulé risponde così

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 2023-12-28 22:07:13 Flash news da Tuttosport: Dybala, il post e le reazioni: dai tifosi aDybala, tra le altre cose, ha pubblicato un post su Instagram con due foto mentre si allena individualmente in palestra aggiungendo una descrizione che fa ben sperare i suoi tifosi: “Stay motivated. Ricaricando la batteria!“. Le immaginisono state commentate dai sostenitori giallorossi e non solo. I romanisti ovviamente sperano che Paulo possa esserci: “Mi raccomando, gol dell’ex alla Juve!“, mentre i bianconeri non dimenticano il suo passato: “Ti voglio bene, però sabato fai il bravo…”. Inoltre il post è stato commentato anche da Matias, connazionale di proprietàJuventus attualmente in prestito al Frosinone che ha prontamente commentato: “Facha”, un modo di dire per sottolineare il ...

Dybala avvisa la Juventus: il suo messaggio ai bianconeri. E spunta il commento di Soulé… La Joya molto vicina al recupero Paulo Dybala è pronto a recuperare in tempo per Juve-Roma, ultima partita del ...L'argentino dei giallorossi continua a lavorare duro per recuperare dall'infortunio ed esserci contro la sua ex squadra all'Allianz Stadium ...