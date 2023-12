Trovato l' accordo per una miniproroga del Superbonus

Leggi su agi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - Semaforo verde del Consiglio dei ministri a un provvedimento ad hoc che consente unadel. Secondo quanto riferito, l'intesa era stata raggiunta prima della riunione durante un incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepremier Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. A quanto si apprende, continuerà a esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non ha completato i lavori entro fine anno. Il bonus al 110% resterà in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori. Approvati il Milleproproghe e quattro decreti attuativi sul fisco Il Consiglio dei ministri ha approvato inoltre il decreto legge 'Disposizioni urgenti in ...