Trevisani | “Il Milan ha un sacco di problemi ma è terzo | cosa deve fare?”

... iniziamo il nuovo anno con una partita avvincente trae Cagliari , in diretta il 2 Gennaio alle ore 21.00 su Canale 5 . La telecronaca sarà nuovamente affidata a Riccardoe Roberto ...Riccardoai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha affrontato il caso -e l'equilibrio instabile di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, inutile girarci intorno, di fatto è a rischio esonero. ...Il calciatore non ha gradito di essere andato in panchina contro il Lecce e ha chiesto ad Inzaghi la cessione. Ecco cosa sta succedendo.Il Milan è reduce dal brutto pareggio contro la Salernitana in queste ultime ore la posizione di Stefano Pioli è stata messa in forte discussione dalla ...