Treccani sceglie femminicidio come parola dell’anno 2023

Nell'ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, l'Istituto della Enciclopedia Italiana ha selezionato femminicidio come ...... perfettamente congruente con i meccanismi che regolano la formazione delle parole in italiano, ha fatto la sua comparsa nella nostra lingua nel 2001 (e fu registrata nei Neologismidel 2008)...Ricorderemo il 2023, tra le altre cose, come l’anno di Giulia Cecchettin, delle piazze piene il 25 novembre, del rumore delle chiavi che ha sostituito il minuto di silenzio, della risposta compatta e ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...