Tragedia sfiorata in Francia | aereo da turismo e un Airbus a un passo dalla collisione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un'inchiesta rivela come lo scorso 31 dicembre un piccolodae unA320 stavano per scontrarsi sull'aeroporto di Bordeaux-Mérignac, in. La collissione avrebbe portato alla sicura

... viene accoltellato al torace: trovato agonizzante per strada Posted on 6 Novembre 2022 7 Novembre 2022 Author Redazionea Casarza Ligure dove un uomo, straniero e senza documenti ...a Pavia. La telefonata al 112 per lasciare un messaggio di addio alla madre fa scattare la macchina dei soccorsi. Sono in corso le indagini della ...Tragedia questo pomeriggio a Nuoro, dove un ausiliario dell’Asl di 56 anni è morto durante una partita a calcetto con gli amici. Il dramma è avvenuto alla Polivalente. L’uomo si è accasciato al suolo, ...Un'inchiesta rivela come lo scorso 31 dicembre un piccolo aereo da turismo e un Airbus A320 stavano per scontrarsi sull'aeroporto di Bordeaux-Mérignac, in Francia. La collissione avrebbe portato alla ...