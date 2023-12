Traffico Roma del 28-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione aNord sulla via Flaminiain coda tra Prima porta e località Malborghetto a causa di un incidente che coinvolge entrambe le direzioni di marcia su Grande Raccordo Anulare code per incidente sulla carreggiata esterna tra l’uscita Laurentina e Tuscolana su via del Foro Italico code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni su Viale del Muro Torto in coda tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio in viale di Tor di Quinto strada riaperta altra via Pietro lupi via del Foro Italico nelle due direzioni rimasta chiusa per lavori di potature strada per ha di nuovo chiusa domani mattina e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della ...