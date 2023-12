Traffico Roma del 28-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione aNord coda per lavori sulla Cassia bis tra il raccordo anulare e lo svincolo Prima Porta Sud in direzione di Viterbo fuori il bordo code sulla via Tiburtina tra via di Salone e via Delle Tecnopolo nelle due direzioni di marcia a seguito della rimozione di un incidente non molto ilin città al momento per lavori di potature su Viale di Tor di Quinto fino alle ore 16 divieto di transito tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni la chiusura si ripeterà anche domani e sabato tra le 9:30 e le 16 devi la linea bus 60 ed infine ricordiamo che fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 7 alle 20 e comunque per i dettagli di ...