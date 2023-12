Traffico Roma del 28-12-2023 ore 13 | 30

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto aNord coda per lavori sulla Cassia bis c’è tra il raccordo anulare e lo svincolo Prima Porta su Dyna direzione di Viterbo fuori raccordo sulla via Tiburtina si sta in coda a causa di un incidente avvenuto nel sottopasso di Settecamini in direzione di Tivoli sul tratto Urbano della A24 cosa per incidente tra la tangenziale è l’uscita di Viale della Serenissima Enea direzione del raccordo a fare altro incidente questa volta sul raccordo anulare con ilin coda lungo la carreggiata interna tra l’uscita e Prenestina e Appia per lavori di potature su Viale di Tor di Quinto fino alle ore 16 divieto di transito tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni la chiusura si ripeterà anche domani e sabato tra le 9:30 e le 16 devi Atala linea bus 69 e comunque per i dettagli di ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità in via Salaria Traffico rallentato all’altezza di bagni in direzione ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità per un incidente code su via Trionfale all’altezza di via Giuseppe Taverna ... (romadailynews)

Foto: Save the Children" La tratta di esseri umani in Italia rappresenta la terza fonte di guadagno per le organizzazioni criminali, dopo ildi armi e di droga, secondo il ministero dell'Interno. Nel primo ...Giornata nera per i pendolari di Trenitalia. Sulla linea Genova - La Spezia a causa di un guasto occorso all'intercity Ventimiglia -tra le stazioni di S. Margherita Ligure e Rapallo, ilè andato in tilt. I ritardi accumulati dai convogli hanno toccato i 90 . Informazioni sull'autore del post Redazione See author's ...I calcinacci caduti in via dei Foscari, zona piazza Bologna a Roma. A Roma alcune auto parcheggiate sono state danneggiate dalla caduta di calcinacci da un palazzo in via dei Foscari, zona piazza ...Il progetto, guidato da Save the Children, mira a combattere il traffico di donne e minori lungo i confini di Italia, Francia e Spagna ...