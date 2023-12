Traffico Roma del 28-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazionerallentato sulla Cassia tra il raccordo via dei Due Ponti nelle due direzioni rallentamenti anche sulla Flaminia via dei Due Ponti la tangenziale est sempre nei due sensi di marcia ricordiamo che su Viale di Tor di Quinto fino alle 16 per potatura è vietato il transito tra via Pietro lupi via del Foro Italico nelle due direzioni la chiusura si ripeterà anche domani sabato tra le 9:30 e le 16 si viaggia poi ancora su carreggiata a ridotta lungo viale del Muro Torto all’altezza di Piazzale del Brasile verso il Flaminio come conseguenza di un incidente stradale avvenuto ieri Nello stesso tratto i fine su via Tiburtina per lavori in corso Ci sono code all’altezza di Settecamini nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare come sempre il sito ...