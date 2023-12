Traffico Roma del 28-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Salariarallentato all’altezza di bagni in direzione tangenziale per la presenza di un cantiere in viale Tor di Quinto ancora oggi domani e sabato chiusura altra via Lupi e via del Foro Italico per interventi di potatura alla strada riapre tutti i giorni alle 16 e su Viale del Muro Torto carreggiata ancora ridotta all’altezza di Piazzale del Brasile in direzione Flaminio come conseguenza di un incidente stradale avvenuto ieri Nello stesso tratto ilè al momento vorrei e sulla Pontina rallentamenti invece all’altezza di Castelno in direzione di Pomezia In collaborazione con Luce Verde infomobilità