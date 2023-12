Traffico Roma del 28-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Luceverdedentro Parti dalla redazione Qualche rallentamento per lavori sulla via Cassia all’altezza della Storta e sulla Salaria in prossimità di Settebagni nelle due direzioni sempre per lavoro si procede a rilento anche sulla Pontina tra Castelno in Montedoro verso Pomezia su Viale di Tor di Quinto sino alle 16 per potature sarà vietato il transito tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni non si escludono rallentamenti in zona per lavori di ripristino della sede stradale a seguito di incidente avvenuto ieri invece si viaggia ancora su carreggiata ridotta lungo viale del Muro Torto all’altezza di Piazzale del Brasile verso piazzale Flaminio per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura di ...