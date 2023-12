Traffico Roma del 28-12-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Luceverdenel trovati dalla redazionerallentato sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio in direzione della tangenziale est per un incidente con le su Viale di Tor di Quinto alla Piazza della Stazione di Tor di Quinto verso il centro sempre su Viale di Tor di Quinto dalle 9 alle 16 per potature sarà vietato il transito tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni per i lavori di ripristino della sede stradale a seguito di un incidente avvenuto ieri si viaggia ancora su carreggiate a ridotta lungo viale del Muro Torto all’altezza di Piazzale del Brasile verso piazzale Flaminio non si escludono rallentamenti mi ricordo infine che sino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato ed i festivi dalle ...