Tour de Ski 2024 | Dobbiaco femminile Nella sprint 2011 l’Italia festeggiò due podi in un colpo solo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Saràa battezzare ilde Ski 2023-24. La nevi sudtirolesi sono tra le più frequentate dall’appuntamento a tappe per antonomasia dello sci di fondo. Complessivamente, questa località ha organizzato 32 competizioni femminili di primo livello, 27 delle quali dal 2010 in poi. La sola vittoria delrisale al 21 dicembre 1993, quando Manuela Di Centa si impose in una 15 km a tecnica classica. Si registrano altri dueazzurri, peraltro arrivatimedesima gara.a skating del 5 gennaio, Arianna Follis e Magda Genuin si attestarono rispettivamente in seconda e terza posizione. Le gare previste dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaiosono tre. Si comincia da unaa skating ...