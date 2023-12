Torta cremosa | ma non uso yogurt | la preparo in pochi minuti! Ha solo 100 kcal

Leggi su donnaup

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La ricetta del dolce scritta in questa pagina è quella dellaal kefir ovvero unacosìe soffice da sciogliersi letteralmente in bocca. Davanti alla visione di unasimile nessuno riuscirà a dire di no ad una fetta di questo dolce. Il profumo di questo dolce fatto in casa si spargerà ovunque e farà venire a tutta la tua famiglia l’acquolina in bocca. Inoltre realizzarla sarà davvero facile e veloce e alla fine della preparazione potrai servire a tavola un dolce leggero e ipocalorico. Per non sbagliare, alla fine della pagina potrai trovare un video tutorial della ricetta che ti permetterà di non perderti nemmeno i passaggi più piccoli. Se non vedi l’ora di assaggiare questa soffice enuvola devicontinuare a leggere....