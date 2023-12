Torino | Juric Contro i viola gara aggressiva

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Loro sono una squadra che ha tante soluzioni a disposizione".- Alla vigilia dell'ultima partita del 2023 Ivanha parlato della sfida con la Fiorentina e non solo: "Sarà una partita, come è sempre stato nei precedenti confronti fra noi e i. Loro sono una squadra che ha

Per la partita contro la Fiorentina di sabato sera, Ivan Juric ha previsto alcuni cambia menti rispetto alla formazione del Torino che ha giocato... (calciomercato)

Il contratto che lega Ivan Juric al Torino scadrà a fine stagione ma, per il motivo, la trattativa per il rinnovo è ancora congelata.... (calciomercato)

Le parole di Ivan Juric , allenatore del Torino , in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina . Tutti i dettagli Ivan Juric ha parlato in ... (calcionews24)

In vista del match contro la Fiorentina, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni: FIORENTINA ... (calciomercato)

Kouamé potrebbe contendere il posto a Ikoné sulla destra mentre a sinistra è abbastanza difficile che Brekalo spodesti Sottil, Bellanova torna a destra Pochi cambi per Ivanrispetto al ...Inoltre, un accenno importante anche sul mercato, soprattutto in uscita, che aspetta alnella sessione di gennaio.: ' La Fiorentina è una grande squadra con tanti giocatori di ottimo ...Il tecnico nella conferenza pre-partita contro la Fiorentina: "Io alla società non ho chiesto niente". Novità e partenze a gennaioGigliati a caccia della terza vittoria consecutiva.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Il Torino ha un grande allenatore, giocatori forti e sta facendo un ...