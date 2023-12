Torino | ecco la probabile formazione in vista della Fiorentina

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e in casa Torino si stanno seguendo diversi profili per il mercato di gennaio in particolare a ... (calciomercato)

Commenta per primo Ci saranno due novità nella formazione delche domani sera affronterà la Fiorentina rispetto a quella che ha giocato contro l'Udinese negli scorsi giorni: sulla fascia destra tornerà Raoul Bellanova, su quella sinistra invece si rivedrà ...Sulla cifra che l'influencer ha detto che donerà all'ospedale Regina Margherita di, la regista ha invece sentenziato: 'Attenuante perché ha donato un milione di euro E allora Per lei non ...Ci saranno due novità nella formazione del Torino che domani sera affronterà la Fiorentina rispetto a quella che ha giocato contro l'Udinese negli scorsi giorni: sulla fascia destra tornerà Raoul ...Attraverso i propri canali social la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani contro il Torino. Come annunciato da Vincenzo Italiano, la Viola recupera Lucas ...