TOP 10 momenti storici dell’Atalanta nel 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023) TOP 10positivinel: dal ritorno in Europa League alla cavalcata fino agli Ottavi di finale (e molto altro) Ilè ormai vicino a concludersi, e ovviamente l’Atalanta si è lasciata andare tra soddisfazioni, cavalcate storiche eda essere ricordati. Ecco una TOP 10 annuale della squadra nerazzurra. 1 – CAVALCATA FINO AGLI OTTAVI D’EUROPA LEAGUE L’importante è partecipare? Non per l’Atalanta che in Europa vuole essere protagonista, e il girone l’ha vista dominare contro ogni singolo avversario: si libera del Rakow, regge lo Sturm Graz e si prende il primo posto ai danni dello Sporting sfornando i migliori 45 minuti della stagione. Ottavi conquistati, e la cavalcata non è ancora finita. 2 – LAZIO-ATALANTA 0-2: LA PERFEZIONE Semplicemente la ...

... poi allo US Open ha domato Stefanos Tsitsipas centrando il suo primo successo contro un10. E' ... Come sono evidenti i margini di miglioramento dal punto di vista atletico, di gestione dei...Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'del giorno'. Luna in Acqua che vi fa brillare. In amore, siete irresistibili e vivretedi armonia. Realizzate i vostri sogni con entusiasmo. Nel ...Moto e sport: il 2023 è stato un anno ricco di emozioni e anche di soddisfazioni per l'Italia: rivivi con noi i 10 momenti top su dueruote.it!Il nazionale turco vuole sempre più spazio: "Tra 10 anni me lo immagino da fantasista in bianconero" A novembre il gol capolavoro con la Turchia, pochi giorni fa il primo timbro con la maglia della Ju ...