Tommaso Verdini agli arresti domiciliari | il figlio dell’ex parlamentare accusato di corruzione in un’indagine su commesse Anas

Roma, 28 dicembre 2023 - Il figlio dell'ex senatore Denis Verdini, Tommaso, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine della Procura di Roma su commesse Anas in cui si ipotizza anche il reato di corruzione. La misura cautelare è stata disposta dal gip nei confronti di altre quattro persone mentre per altre due è scattata la misura interdittiva della sospensione per un anno dal servizio.