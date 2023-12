Tiro a segno | Niccolò Campriani nella Walk of Fame dello Sport Italiano

Il poligono diTav Modica ha ospitato la prima edizione della Christmas Cup, gara dicon arma corta. La competizione organizzata dalla Tots Academy, in collaborazione con la Tav Modica, sotto l'egida del comitato Csen Ragusa che in provincia è presieduto da Sergio Cassisi,...... ha doti fisiche e tecniche nel suo repertorio, oltre che un ottimo. Montenegrino nato il 12 ... Nel suo palmares un campionato vinto da protagonista con 23 presenze e tre reti messe a...Ad una settimana di distanza dal riconoscimento conferito a Tania Cagnotto, anche Niccolò Campriani viene inserito nella Walk of Fame dello sport italiano al Foro Italico. Campriani, vincitore di tre ...Il poligono di tiro Tav Modica ha ospitato la prima edizione della Christmas Cup, gara di tiro a segno con arma corta. La competizione organizzata dalla Tots Academy, in collaborazione con la Tav Modi ...