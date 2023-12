Tiro a segno | Niccolò Campriani entra a far parte della Walk of Fame dello sport italiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ad una settimana di distanza dal riconoscimento conferito a Tania Cagnotto, ancheviene inserito nellaofal Foro Italico., vincitore di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi nel, oggi ricopre il ruolo didirector per il Comitato Organizzatore dei Giochi di Los Angeles 2028.ha commentato all’ANSA il riconoscimento ricevuto: “É un’onorificenza che mi inorgoglisce, vedere il mio nome tra i grandimi continuerà a far strano. Il mio percorso è costellato di persone fantastiche, se sono qui oggi è grazie a loro“. Il numero uno ...

Il poligono di tiro Tav Modica ha ospitato la prima edizione della Christmas Cup, gara di tiro a segno con arma corta. La competizione organizzata dalla Tots Academy, in collaborazione con la Tav Modi ...Ad una settimana di distanza dal riconoscimento conferito a Tania Cagnotto, anche Niccolò Campriani viene inserito nella Walk of Fame dello sport italiano al Foro Italico. Campriani, vincitore di tre ...