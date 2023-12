Tiago Djalò | l’Inter conta sul fattore tempo Ma un rischio c’è ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023)rimane l’obiettivo delper la prossima estate. I nerazzurri vorrebbero prenderlo a parametro zero dal Lille, con cui non rinnoverà. LA SITUAZIONE ? Se il presente si chiama Tajon Buchanan, il futuro invece parlerà portoghese con. O almeno questa è la speranza del. I nerazzurri hanno messo nel mirino, ormai da, il difensore in scadenza nel 2024 dal Lille.ha già fatto sapere di non voler rinnovare, tant’è cheha già un accordo con i suoi rappresentanti. Ma rimane un: ossia la volontà del Lille di racimolare qualcosa a gennaio, circa cinque milioni di euro, con la Juventus in agguato per affondare il colpo.punta sul ...