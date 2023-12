The Eagle | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 28 dicembre 2023) The: trama, cast e streaming delsu La7 Stasera, 28 dicembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Thedel 2011 diretto da Kevin Macdonald. Ilè l’adattamento cinematografico del romanzo L’aquila della IX legione di Rosemary Sutcliff e tratta, indirettamente, della leggenda sulla presunta scomparsa della Legio IX Hispana nella Britannia romana del II secolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 140 d.C., il giovane centurione Marcus Flavius Aquila è un comandante di un castrum in Britannia, figlio del comandante della prima coorte della Nona legione. Quando Marcus era ancora un bambino, il padre scomparve nel nord della Britannia insieme a tutta la sua legione. Una notte, svegliato da incubi e timoroso a causa di alcuni rumori provenienti ...

CHICAGO, Oct. 26, 2023 /PRNewswire/ -- Americaneagle.com is ecstatic to announce that has received a 2023 Sitecore Ultimate Experience Award in the ... (liberoquotidiano)

"The Eagle" , alle 21.20 su La7 il film del 2011 con Channing Tatum . ecco la trama . Marcus Aquila nel 140 d. C. giunge in Britannia come giovane ... (247.libero)

Warrior -Iron Claw, scritto e diretto da Sean Durkin (La fuga di Martha,Nest, Dead Ringers), verrà distribuito dal 1° febbraio nelle sale italiane da...", alle 21.20 su La7 il film del 2011 con Channing Tatum. Ecco la trama. Marcus Aquila nel 140 d. C. giunge in Britannia come giovane comandante al suo primo importante incarico. Sulle sue ...Eagle Pictures ha appena rilasciato il trailer italiano di The Warrior – The Iron Claw, biopic sportivo che racconta la storia vera dei fratelli Von Erich, che nei primi anni Ottanta hanno segnato la ...Ecco Zac Efron nei panni di Kevin Von Erich, detto Golden Warrior, nel primo trailer italiano di The Warrior - The Iron Claw.