Terribile frontale tra auto e ambulanza | 26enne muore sul colpo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Drammatico incidente stradale in provincia di Bologna. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita nello schianto tra la suae un'. Il violento impatto tra i mezzi, avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 28 dicembre, a Monterenzio, in località Fiumetto, non ha lasciato scampo alla...

... Giuseppe Noto, 49 anni, l'uomo che lo scorso 21 agosto è stato protagonista di un... L'incidente è stato uno scontrotra due auto sulla statale 115. E' morto dopo 40 giorni di agonia ...Ho visto i ragazzini in fila che uscivano dalla galleria portati in salvo"schianto in ... Ore 18.50 - arriva conferma che le vittime del tragicosono quattro, sono i componenti dell'...La procura ha aperto un'inchiesta dopo il terribile incidente avvenuto la notte del 24 dicembre in via Roma. Un atto dovuto l'avviso di garanzia che ipotizza il reato di lesioni colpose. Al vaglio ...Nello schianto sono rimasti feriti anche un ragazzo di 19 anni, trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna con codice di media gravità; lievi ferite invece per un uomo di 35 anni e una donna di 71, ...