Terremoto oggi a Perugia | scossa di magnitudo 3 2 nella zona di Spoleto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Undi3.2 ha scosso il Centro-Italia questa sera, con epicentro vicino aprovincia di. La, registrata alle 19.42 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto una profondità di circa 8 chilometri. Ladie Scheggino, nei pressi dell’epicentro, ha sentito distintamente la, che ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti. Anche in altri comuni della provincia di, come Sant’Anatolia di Marco, Castel Ritaldi, e Campello sul Clitunno, si sono avvertite lievi scosse. Nonostante la bassa, ilha destato allarme tra la popolazione, ancora sensibile a causa dei recenti ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella serata di giovedì 28 dicembre 2023 a Spoleto, in provincia di Perugia in Umbria. Secondo quanto riferito dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha ...