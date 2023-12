Terremoto | Acireale | la chiesa di Pennisi sarà restituita alla comunità

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - Sono stati consegnati i lavoriditta che si occuperà del ripristino dellaSanta Maria del Carmelo indi(Catania). La, danneggiata il 26 dicembre del 2018 a seguito di un disastrosoche ha colpito la frazione acese, "è diventata triste simbolo di quei dodici secondi che hanno cambiato la storia del paesino alle pendici dell'Etna e dell'area jonico-etnea". "Un momento particolarmente atteso dlocale che accoglie con plauso il progetto, l'avvio della ristrutturazione e il consolidamento strutturale dell'edificio di culto. Per l'occasione è stata aperta la porta dellacome atto simbolico di inizio della ricostruzione. A seguire nei locali ...

