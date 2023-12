Terremoto a Perugia | nuova scossa a Spoleto di magnitudo 3 2

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Torna a tremare la terra a, in Umbria, 40 chilometri a sud di. Dopo le scosse di inizio dicembre, che avevano spinto il sindaco a chiudere tutte le scuole, l’Ingv ha registrato alle 19.42 di oggi, giovedì 28 dicembre, undi3.2 a circa 3 chilometri a sud-ovest die a 8 chilometri di profondità. Per il momento non stati segnalati danni a cose o persone. December 28, 2023 Leggi anche:, oltre 30 scosse: il sindaco chiude tutte le scuolea L’Aquila, avvertite due scosse. L’Ingv: «superiore a 3.6». Domani scuole chiusea Reggio Calabria:di3.6 secondo ...