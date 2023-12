Tentato femminicidio a Benevento | fermato il mandante

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023)omicidio e tentata estorsione a: misure cauteleri e perquisizioni nei confronti di un uomo attualmente detenuto A seguito di una mirata, tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione alla ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, attualmente detenuto per altro presso la casa circondariale di Augusta (SR), ritenuto gravemente indiziato, quale, in concorso con uno o più soggetti liberi allo stato non ancora identificati, del delitto di ...