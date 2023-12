Tenta il suicidio nel Ticino | gli agenti si tuffano e salvano una giovane

Leggi su agi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - "Coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. Sono i tratti distintivi delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno assicurano sul territorio la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Come testimonia, ancora una volta, l'eroico salvataggio di cui sono stati protagonisti, a Pavia,della Polizia di Stato". Lo sottolinea il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando il tempestivo intervento di due pattuglie riuscite a strappare una ragazza dalle acque del. "Senza la minima esitazione glisi sono tuffati nelle gelide acque del fiume, riuscendo a trarla in salvo. Ai poliziotti va la mia stima e la mia riconoscenza per questo nobile gesto", aggiunge il titolare del Viminale. Era sera tardi quando la sala operativa della questura del capoluogo lombardo ha ricevuto, sulla linea di emergenza ...