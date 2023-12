Tennis | United Cup | stanotte il via a Perth con Spagna-Brasile

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic. - (Adnkronos) - Si apre alla RAC Arena dilaCup 2024.dalle 3 ora italiana si gioca, poi non prima delle 10 Gran Bretagna-Australia. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Supere SuperTenniX. La, presente anche l'anno scorso in Unitd Cup, nel singolare maschile si affida al numero 26 del mondo, Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo affronterà Thiago Seyboth Wild che l'ha sconfitto nell'unico precedente confronto diretto. Nel singolare femminile, si prevede un'intensa battaglia tra Sara Sorribes Tormo e Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, numero 11 del mondo, è in vantaggio 3-2 nei confronti diretti. Poi toccherà ai padroni di casa nel secondo e conclusivo incontro della ...

