Tennis | United Cup Apre Spagna - Brasile | azzurri con Francia e Germania

Italia in campo con Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego ROMA - Scatta stanotte laCup, manifestazione a squadre miste che sarà trasmessa in diretta su SuperTennis. Per la ...e l'Olympic Park...Scatta stanotte laCup, trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italianae Padel. Per la prima volta alla manifestazione a squadre miste partecipa ...Più di cinque anni tra i primi 100 al mondo, dal 21 maggio del 2018 e best ranking di numero 6 Atp, ma ora Matteo Berrettini, dopo un anno passato ...Il campione chiude al posto numero 46 nella classifica Atp e guarda al 2024. “Sarà un anno positivo ne sono certo” ...