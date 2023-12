Tennis | Stefanos Tsitsipas | “Ho bisogno di star bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo una stagione non esaltante, che lo ha visto costretto anche al ritorno dalle ATP Finals,è pronto a tornare a pieno regime sul campo da gioco, in un anno che sarà arricchito dalla presenza dei Giochi Olimpici. Proprio a Parigi punta ad ottenere una medaglia che arricchirebbe il suo palmares, ma per far questo servirà poter disputare una stagione libera da infortuni. Di tutto questo ha parlato ai microfoni del portale The Nationals all’interno di un’intervista. Ecco le sue parole.: “Vorrei regalare una medaglia olimpica al mio Paese” Crediti foto: pagina facebook delta grecoOrmaisi reputa quasi del tutto guarito dalle noie fisiche che hanno condizionato fortemente la scorsa stagione e così spera di tornare ai massimi ...