Tennis | Alcaraz a Riyadh | “Spero di tornare | giocare contro Djokovic è fantastico”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Carlos, al termine dell’esibizione aNovak, ha dichiarato: “che non sia l’ultima volta aper me.di. E’ bellissimoNole, èaverlo dall’altra parte della rete. Da piccolo sognavo dicampioni del suo calibro. Mi piacedi lui qui, come in altre parti del mondo. Il 2024? Mi aspetto di crescere e migliorare ancora. Proverò a battere ancora. E voglio anche imparare molto altro“. SportFace.

Un fulmine sugli sci, si trovò a dover scegliere a un certo punto: prevalse il, scelta ... Il terzo incomodo della triade prefigurata dal Telegraph sarebbe ovviamente. Ma Simon Briggs è ...Il 2023 non è ancora finito, ma la nuova stagione diè già iniziata con una delle sfide più sentite della stagione passata: Djokovic esi sono sfidati a Riad in un torneo di esibizione , vinto in rimonta dallo spagnolo . Nonostante non ci ...Era solo una esibizione. Per di più alla fine dell'anno. Ma Djokovic e Alcaraz hanno dato spettacolo alla Riyadh Season Tennis Cup. Il numero 1 e il numero 2 al mondo si sono divertiti e hanno fatto d ...Quando si scontrano i primi due tennisti delle classifiche mondiali nessuno vuole perdere, anche se si tratta di un'esibizione, come quella andata in scena nel pomeriggio italiano alla Kingdom Arena d ...