Telefonata di Natale per la pace tra Papa Francesco e il leader ucraino Zelensky

(Di giovedì 28 dicembre 2023)trae il presidenteVolodymyr. Il Presidente «ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo». Lo riferisce l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede aggiungendo che Bergoglio ehanno parlato anche del «lavoro congiunto sulla Formula per la». Il presidente ha poi fatto gli auguri alper il

28 dic 20:33tra papa Francesco e Zelensky sulla "Formula per la Pace" Papa Francesco e il presidente ... Zelensky ha poi fatto gli auguri al Papa per il. 28 dic 17:28 Kiev: Mosca ......ad Orfanello il 3.1.2016 scriveva che lui l'aveva fatta assumere al Confidi e in unatra ... Orfanello era stato assunto 'in nero' alle dipendenze di una società diScrima (la S. A. S. ...(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 28 DIC - Telefonata tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Presidente 'ha ringraziato ...Telefonata tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Il Presidente «ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo ...