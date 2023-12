Taranto | macerie

Cosa resta oggi del grande sogno del siderurgico tarantino The postappeared first on ...Davide Sperti, segretario della Uilmricevuto ieri a Palazzo Chigi con gli altri sindacati ... Benvenuti al Sud, tra ledi quella che una volta era la più grande acciaieria d'Europa, la ...Sono due le vittime di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio in via Michele Pierri, alla periferia di Taranto. Si tratta di una ragazza di 22 anni, morta sul colpo, e di un 25enn ...