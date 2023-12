Taranto | corruzione e mazzette per appalti al cimitero | otto arresti

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Manovre illegali attorno alditrae richieste di denaro alle famiglie dei defunti. La polizia questa mattina ha arrestatopersone (sette ai domiciliari e uno in carcere). L'indagine è iniziata ad aprile 2021 a seguito di un incendio, avvenuto nei pressi dell'ingresso principale delSan Brunone di. Presero fuoco due automezzi di di una società che all'epoca dei fatti gestiva, per conto del Comune di, i servizi cimiteriali.

...per un atto contrario ai doveri d'ufficio,di persona incaricata di pubblico ...sociale di aggiudicarsi - illecitamente - la gestione dei servizi cimiteriali inper alcuni ......per un atto contrario ai doveri d'ufficio,di persona incaricata di pubblico ...sociale di aggiudicarsi - illecitamente - la gestione dei servizi cimiteriali inper alcuni ...Nella primissima mattinata odierna, la Polizia di Stato ha messo in atto un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura loca ...Coinvolti nella vicenda dipendenti comunali e una cooperativa sociale: il culmine con l'incendio di due mezzi fuori dal cimitero San Brunone ...